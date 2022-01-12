Белый дом поддерживает новый проект санкций против России в случае эскалации на Украине

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Администрация президента США поддерживает предложенный сенатором-демократом Робертом Менендесом законопроект о санкциях против России в случае гипотетического "вторжения РФ на территорию Украины". Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой источник в правительстве США.

Согласно его информации, США намерены избежать любых перебоев на энергетическом рынке в случае введения санкций против России из-за гипотетической "агрессии Москвы против Киева". Ранее газета The Washington Post информировала, что группа демократов во главе с Менендесом намерена при поддержке Белого дома представить свой проект санкций против России на случай эскалации конфликта на Украине.

В среду текст инициативы был опубликован на сайте комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса. Менендес дал ему краткое название "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Законопроект, исходя из его описания, направлен на "противодействие агрессии РФ против Украины и союзников США в Восточной Европе, предоставление помощи в сфере безопасности Украине с целью укрепления ее обороноспособности". Кроме того, в документе "Северный поток - 2" назван инструментом влияния России. В нем содержится призыв "рассмотреть все возможные и подходящие меры", чтобы не допустить начала работы трубопровода.

Согласно тексту документа, под рестрикции могут подпасть российские военные, правительственные чиновники и ключевые банковские учреждения. Санкции также затронут ряд компаний в РФ, предлагающих "системы безопасного обмена сообщениями", в том числе SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей). В одном из пунктов речь идет о заморозке зарубежной собственности подпавших под санкции и ограничениях с выдачей виз.

На этой неделе будет обсуждаться проект санкций против "Северного потока - 2", предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Однако, по мнению источника The Washington Post, предложенные Крузом меры "не сдержат Россию", но ослабят позиции США и их союзников. Большинство демократов в Сенате не были намерены поддерживать инициативу республиканца, но часть демонстрировала сомнения, пишет The Washington Post.

Суть инициативы Круза

Для утверждения законопроекта Круза в Сенате требуется 60 голосов. Чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам нужно заручиться поддержкой по меньшей мере 10 демократов.

Законопроект республиканца обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозке активов в США и запрете для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

Как указывает агентство Reuters, введение санкций из проекта Круза, в отличие от инициативы Менендеса, не зависит от "агрессии России против Украины".