В Словении официально представили новую политическую партию

ЛЮБЛЯНА, 12 января. /ТАСС/. Учредительный съезд новой словенской партии "Либеральные демократы" (ЛИДЕ) состоялся в среду в Любляне. Об этом сообщило Словенское агентство печати (СТА).

Отмечается, что на учредительном съезде были приняты устав и программа новой политической силы. Председатель Государственного собрания Словении Игор Зорчич был избран в президиум партии, став ее президентом. По его словам, ЛИДЕ по многим вопросам является левоцентристской политической партией.

По данным СТА, Зорчич неоднократно заявлял, что новая партия обратится на предстоящих парламентских выборах к тем, кто не видит перспектив у тех партий, которые представлены сейчас в парламенте страны. Как сообщило агентство, ЛИДЕ будет работать над налаживанием связей со всеми партиями, которые отстаивают схожие политические ценности и хотят смены правительства.