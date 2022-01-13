Посольство США в Киеве рекомендовало американцам пересмотреть планы поездок на Украину

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Посольство США на Украине распространило заявление, в котором вновь призвало соотечественников пересмотреть свои планы посещения этой страны из-за якобы "продолжающейся необычной российской военной активности" вблизи ее границ. Соответствующий текст размещен в среду вечером на сайте диппредставительства.

"Госдепартамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть свои планы в отношении поездок на Украину из-за усиления угроз со стороны России. Учитывая, что сообщения о дальнейшей необычной российской военной активности вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму продолжают поступать, гражданам США напоминают, что условия безопасности могут измениться практически без предупреждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, граждане США на Украине должны знать о том, что "дальнейшие военные действия России" в любой точке страны существенно повлияют на возможности американского посольства оказывать консульские услуги, в том числе связанные с помощью соотечественникам в эвакуации.

США и ранее советовали своим гражданам отказаться от поездок на Украину. Так, в опубликованных американским внешнеполитическим ведомством в декабре 2021 года рекомендациях тоже фигурировали приписываемые РФ угрозы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.