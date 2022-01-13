Асад заявил, что Сирия и Иран нуждаются в новых совместных стратегических проектах

БЕЙРУТ, 13 января. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад призвал в среду к дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с Ираном.

"Сирия и Иран нуждаются в новых совместных стратегических проектах, которые свяжут деловые круги двух стран, - заявил Асад на встрече с министром дорог и городского развития Ирана Ростамом Гасеми, прибывшим в Дамаск с визитом. - Кроме того, необходимо поощрять инвестиции в государственный и частный сектора экономики с целью придания импульса торгово-экономическим связям". Слова президента Сирии приводит агентство SANA.

Гасеми, который возглавляет иранскую делегацию на открывшемся в Дамаске заседании межправительственной комиссии, подчеркнул "важность увеличения двухстороннего товарооборота путем налаживания сухопутного и морского сообщения". Он также указал, что будет обсуждать вопрос об увеличении количества авиарейсов между двумя странами.

Иранский министр подтвердил неизменную позицию Тегерана "в поддержку стойкости Сирии и ее народа перед лицом развязанной против страны террористической войны".