Дочь Назарбаева поблагодарила сограждан за слова поддержки в адрес отца

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия поблагодарила казахстанцев за поддержку ее отца и выразила соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков начала января.

"Благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов", - написала она в четверг на своей странице в Instagram.

Она также выразила соболезнования семьям погибших во время беспорядков. "С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", - отметила она.

2 января в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных, а также погромы и поджоги зданий госучреждений во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.