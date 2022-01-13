{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане
Обновлено 

В Казахстане задержали четырех граждан ЦАР по подозрению в причастности к беспорядкам

По данным Комитета национальной безопасности, задержанные переданы в подразделения полиции.

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали четырех граждан Центрально-Африканской Республики по подозрению в участии в беспорядках в Алма-Ате. Об этом сообщила в четверг пресс-служба КНБ.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Хроника событий
Протесты в Казахстане. Хроника событий

"Пограничной службой во взаимодействии с территориальными подразделениями КНБ, с привлечением подразделения специального назначения "Арлан" МВД проводятся оперативно-разыскные мероприятия в Алматинской области. В результате задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции города Талдыкорган и восемь, в том числе четверо граждан ЦАР, возможно причастных к беспорядкам и мародерствам в городе Алматы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные переданы в подразделения полиции.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
В Алма-Ате состоялось торжественное построение сил ОДКБ, посвященное окончанию операции
Во время мероприятия было проведено награждение особо отличившихся представителей от каждого из контингентов стран участников ОДКБ
Читать полностью