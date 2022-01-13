Боррель заявил, что ЕС тесно сотрудничает с США по консультациям с Россией о безопасности

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Евросоюз очень тесно сотрудничает с США в том, что касается диалога с Россией по вопросу о безопасности в Европе. Об этом в четверг заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС во французском Бресте.

"Очень много было разговоров о том, что Европа не участвует в [диалоге по архитектуре безопасности с РФ и США] и не присутствует за столом переговоров, однако в эти дни мы поддерживаем очень плотную координацию с США. Я неоднократно общался по телефону с госсекретарем [США Энтони Блинкеном], коллеги-министры также контактировали", - отметил Боррель.

Он также добавил, что ЕС убежден, что ни одно решение не будет обсуждаться и приниматься без тесного сотрудничества с Европой и без ее участия.

Неформальная встреча министров обороны стран ЕС проходит в Бресте на западе Франции 13-14 января.