Украина провела учения вблизи Крыма с использованием систем ПВО

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг" Вооруженных сил Украины провели тренировки в Херсонской области вблизи границы с Крымом с использованием ЗРК "Оса-АКМ", сообщил в четверг Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг" провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Оса-АКМ", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что ЗРК является "мощным автоматизированным военным зенитно-ракетным комплексом и предназначен для прикрытия сил и средств подразделений во всех видах боевых действий". Среди потенциальных целей комплекса - беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника.

"ЗРК "Оса-АКМ" имеет хорошую проходимость и может преодолевать водные препятствия вплавь и имеет высокие огневые возможности, позволяет уничтожать разные цели на расстоянии до 10 километров, при этом цель можно обнаружить на отдалении до 45 километров", - приводятся в сообщении слова офицера группировки "Юг" без указания его имени. Подчеркивается, что ВСУ проводят учения, чтобы быть готовыми к "любым возможным действиям" на границе с Крымом.

Ранее в январе Генштаб ВСУ сообщал о проведении в Херсонской области учений по отработке отражения танковой атаки, а также по отражению налета на украинскую территорию.