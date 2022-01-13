Министры обороны ЕС поддержали обсуждение евробезопасности с РФ совместно с США

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Министры обороны ЕС на неформальной встрече во французском Бресте полностью поддерживают дискуссию о европейской безопасности с Россией в координации с США. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на онлайн пресс-конференции с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли по итогам встречи.

"Министры поддерживают дискуссию о европейской безопасности, которая должна проводиться в тесной координации с США", - заявил Боррель, подчеркнув, что во вторник и среду замгоссекретаря США Уэнди Шерман и генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировали страны ЕС о переговорах России с США 10 января в Женеве и НАТО 12 января в Брюсселе.

Министры обороны ЕС обсудили в Бресте ситуацию вокруг Украины, подтвердили готовность ввести санкции против России в случае "агрессии".

Россия получила "предельно конкретный" отказ на свои требования прекратить расширение НАТО, ЕС поддерживает такой подход.