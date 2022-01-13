Боррель считает, что группа "Вагнер" контролирует все ключевые вопросы безопасности в ЦАР

СМИ: США перебросили в Южно-Китайское море две авианосные группы

По данным газеты South China Morning Post, авианосец Carl Vinson сопровождают ракетный крейсер и пять эскадренных миноносцев типа Arleigh Burke, а корабль-док Essex следует в сопровождении десантного транспорта-дока Portland и десантного корабля Pearl Harbor

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