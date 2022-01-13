Контрразведка Дании предупредила об угрозе шпионажа со стороны РФ, Ирана и КНР

СТОКГОЛЬМ, 13 января. /ТАСС/. Служба полицейской разведки Дании (PET) обеспокоена возросшей активностью иностранных спецслужб, в первую очередь России, Ирана и Китая. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе ведомства.

"Самую большую угрозу представляют Россия, Китай и Иран, но есть и другие государства, занимающиеся разведывательной деятельностью в Дании", - говорится в докладе.

Как пояснил в интервью агентству Ritzaus бюро начальник отдела контрразведки PET Андерс Хенриксен, под "разведывательной деятельностью" датская сторона понимает шпионаж, а также использование информации в целях пропаганды и "прямые иностранные инвестиции". "По нашей оценке, Россия представляет самую большую угрозу для Дании и Содружества", - утверждал он.

По его словам, Россия якобы занимается в Дании шпионажем через агентов и с помощью кибертехнологий. "Их интересуют оборонная политика, наше членство в таких организациях, как НАТО, ЕС и ООН. Мы также знаем, что Россию интересуют технологии", - продолжил Хенриксен.

При этом в докладе отмечается, что Китай в разведывательной деятельности "использует значительно больше средств, чем Россия", и "хорошо оперирует в серых зонах между легальной и нелегальной деятельностью".

По словам Хенриксена, в последние годы Китай усиленно пытается получить информацию о научных исследованиях и технологических разработках, в результате чего "может представлять угрозу для некоторых датских университетов и научно-исследовательских институтов".