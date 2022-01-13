В ДНР заявили, что в 2021 году Киев сорвал все встречи гуманитарной подгруппы по Донбассу

ДОНЕЦК, 13 января. /ТАСС/. Представители Киева сорвали в 2021 году все 22 заседания подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, и положительных результатов на переговорах добиться не удалось. Об этом в четверг заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР), представитель республики в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова.

"Прошлый год не принес положительных результатов ни по одному из вопросов гуманитарного блока на минской площадке. Ответственность за это полностью лежит на представителях Украины, которые сорвали все 22 заседания гуманитарной подгруппы. Украинские переговорщики использовали любые предлоги, чтобы уйти от конструктивного разговора. В некоторых случаях представители Киева просто покидали встречу буквально спустя пять минут после начала конференции", - рассказала она Донецкому агентству новостей.

По ее словам, украинская сторона намерено затягивает переговорный процесс. Морозова подчеркнула, что Киев так и не выполнил свои обязательства по процессуальной очистке лиц, переданных в ходе обменов 2019 и 2020 годов, проигнорировал все предложения республик Донбасса о создании совместного механизма по поиску лиц, пропавших без вести в результате конфликта, а также отказался принимать жест доброй воли, в рамках которого Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) намерены были передать Украине трех пленных женщин. "В целом со сменой переговорщиков от Украины на гуманитарной площадке начался кризис. Складывается впечатление, что киевские власти намеренно завели в минский процесс недоговороспособных и некомпетентных представителей, единственная задача которых - затягивать работу по выполнению минских соглашений", - подытожила она.

В последний раз обмен пленными в Донбассе проходил в апреле 2020 года. Тогда ДНР передала Украине девять человек, получила 10. При этом в 2019-2020 годах республике был передан 71 удерживаемый, однако 50 из них в нарушение договоренностей продолжают преследоваться на Украине, так как с них не были сняты уголовные обвинения. В ДНР неоднократно заявляли, что проведение новых обменов невозможно без завершения процессуальной очистки переданных республике лиц.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" - одна из договоренностей парижского саммита "нормандского формата" (Германия, Франция, Украина и Россия), состоявшегося в декабре 2019 года. Однако задача обменять "всех на всех", которая также записана в минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной.