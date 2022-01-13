Прокурора и следователя, занимавшихся делом Порошенко, внесли в базу "Миротворца"

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко и старший следователь Государственного бюро расследований Максим Дзвоник внесены в базу сайта "Миротворец". Соответствующая информация в четверг опубликована на сайте украинских националистов.

Симоненко пополнил базу "Миротворца", поскольку подписывал обвинение бывшему президенту Украины Петру Порошенко, а Дзвоник - ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Накануне в базе "Миротворца" оказалась судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая. По мнению владельцев ресурса, она выполняла "осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней". Все трое названы "соучастниками преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц".

Решение о наложении ареста на имущество и активы Порошенко было принято 6 января. По данным украинских СМИ, арестованы квартиры, земельные участки, корпоративные права и доли Порошенко в ряде инвестиционных фондов, в телерадиокомпаниях, страховых компаниях, банках и предприятиях. Постановление суда не распространяется на наличные средства бывшего президента. Его защита заявила, что главная цель этого решения - препятствовать политической деятельности Порошенко.

Сейчас бывший украинский лидер находится за рубежом, он пообещал вернуться на родину 17 января. По словам политика, он примет участие в судебных заседаниях и встретится с руководством офиса генпрокурора. Украинские СМИ сообщили, что прокурор подготовил ходатайство в суд, в котором просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около $37 млн).

Экс-президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.