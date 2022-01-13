Власти Белоруссии обязали Google выплатить штраф более $500 тыс.

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии поддержал Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которое выявило нарушение компанией Google антимонопольного законодательства республики. Как сообщает в четверг пресс-служба МАРТ, IT-гиганту предстоит выплатить штраф в размере около $560 тыс.

Ранее министерство установило факт злоупотребления Google доминирующим положением на рынке магазинов приложений, предустановленных на мобильные устройства под управлением ОС Android. Позже экономический суд Минска постановил взыскать с компании штраф в размере 1 438 941 рубля (около $560 тыс.). Компания обжаловала в судебных инстанциях Белоруссии решение властей.

"Решением экономического суда Минска от 10 сентября 2021 года, решениями Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2021 года и от 4 января 2022 года после рассмотрения дел в закрытых судебных заседаниях в удовлетворении жалоб компании Google LLC отказано", - проинформировали в МАРТ. Теперь решения министерства признаны законными и обоснованными.

В ведомстве напомнили, что Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке магазинов приложений. Оно выразилось в том, что компания предлагает производителям смартфонов и планшетов на операционной системе Android предварительно установить на их устройствах магазин приложений Google Play только при выполнении ряда условий, среди которых предустановка комплекта приложений Google Mobile Services.

"Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска, и могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android, препятствуют дальнейшему развитию конкуренции на товарном рынке", - указали в МАРТ.