Зеленский считает, что Запад должен быть готов ввести превентивный пакет санкций против РФ

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что западные страны должны придерживаться жесткой политики в отношении России, в том числе быть готовыми безотлагательно ввести превентивный пакет санкций. Об этом он заявил в четверг в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщил офис украинского лидера на своем официальном сайте.

"Глава государства [в разговоре с Джонсоном] заявил, что позиция западных стран в диалоге с Российской Федерацией должна оставаться жесткой и решительной; нужно быть готовыми к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессивным намерениям Кремля", - говорится в сообщении.

Указывается, что Зеленский отметил роль друзей и партнеров Украины в вопросе урегулирования ситуации в стране и "недопущения эскалации российской агрессии", а также напомнил о традиционном требовании Киева, исключающем принятие решений по Украине без участия Киева. Кроме этого, собеседники обсудили тему "Северного потока - 2" и, как утверждают в администрации президента Украины, констатировали общность оценок проекта, заявив, что он "используется как энергетическое оружие". Украинский лидер также отметил важность помощи Великобритании в сфере безопасности.

Зеленский сообщил Джонсону о неких мерах, которые, как утверждается в сообщении, предпринимает Украина для активизации переговорного процесса в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), а также проинформировал о ситуации вокруг перспективы обмена удерживаемыми лицами.

Ранее в четверг в Twitter Зеленский коротко заявил, что провел "плодотворный разговор" с Джонсоном, в ходе которого они обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и "обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.