В Алма-Ате задержали более 2 тыс. участников незаконных акций

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Алма-Ате более 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления.

Об этом в пятницу сообщил информцентр комендатуры города. "Всего задержано 2 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 112 боеприпасов", - говорится в сообщении.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи людей, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.