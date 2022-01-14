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Протесты в Казахстане
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В Алма-Ате задержали более 2 тыс. участников незаконных акций

Полицейские также изъяли 67 единиц огнестрельного оружия и 3 112 боеприпасов

НУР-СУЛТАН, 14 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Алма-Ате более 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления.

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Об этом в пятницу сообщил информцентр комендатуры города. "Всего задержано 2 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 112 боеприпасов", - говорится в сообщении.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи людей, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

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