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Ситуация на Корейском полуострове
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СМИ: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

Сотрудники министерства обороны продолжают собирать и анализировать информацию, касающуюся запуска

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Ракета, запущенная в пятницу КНДР, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Об этом со ссылкой на источники в японском министерстве обороны сообщил телеканал NHK.

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По его данным, сотрудники ведомства продолжают собирать и анализировать информацию, касающуюся запуска.

Ранее береговая охрана Японии сообщила, что запущенная КНДР ракета могла быть баллистической. С аналогичным предположением также выступили японский кабмин и Минобороны Японии. Это уже третий ракетный пуск Пхеньяна в нынешнем году.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января из внутренних районов КНДР был произведен, предположительно, запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Согласно этим сведениям, ракета пролетела более 700 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км, скорость полета составила более 12 тыс. км/ ч. По данным комитета, запуск мог быть произведен в рамках зимних учений войск КНДР.

КНДР 12 января сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. Как было объявлено в Пхеньяне, она пролетела 1 000 км и точно поразила цель, резко изменив траекторию на завершающем этапе полета. Испытание, согласно этому сообщению, было направлено на окончательную проверку технических характеристик разработанной в КНДР системы гиперзвукового оружия. Еще один запуск был проведен 5 января.

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ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
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