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Франция считает "нормандский формат" эффективным инструментом урегулирования на Украине

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что события на Украине за последние восемь лет показали, что "только дипломатические усилия - сложные, иногда недостаточные - приводили к снижению напряженности"

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Париж считает "нормандский формат" (Франция, Германия, Россия и Украина) эффективным инструментом снижения напряженности вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции Franceinfo.

Он отметил, что "ситуация на Украине занимает одно из главных мест в повестке дня неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая проходит сейчас во французском Бресте". По его словам, события на Украине за последние восемь лет показали, что "только дипломатические усилия - сложные, иногда недостаточные - приводили к снижению напряженности".

"Именно эти усилия позволили установить режим прекращения огня, освободить пленных", - подчеркнул Бон. "Это было достигнуто благодаря нормандскому формату, в котором участвуют Франция, Германия, Украина и Россия", - отметил он. "Мы сейчас стараемся провести новую встречу в этом формате", - сказал представитель французского МИД.

Отвечая на вопрос о перспективах участия США в переговорах по украинскому урегулированию, Бон не исключил такой возможности. "Тем лучше, если США желают подключиться к этому процессу", - заметил он.

Во вторник внешнеполитические советники лидеров ФРГ и Франции Йенс Плётнер и Эмманюэль Бонн встречались в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. На прошлой неделе эти дипломаты посетили Москву для бесед с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. С тех пор состоялось пять встреч. В феврале 2015 года лидеры провели 17-часовые переговоры в Минске, в результате которых был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений - основа для мирного урегулирования в Донбассе. Последний раз лидеры четырех стран встречались в Париже в декабре 2019 года.

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