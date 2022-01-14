Янукович подал новый иск против Рады

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович подал новый иск против Верховной рады об отсутствии у нее полномочий лишать его должности главы государства, кроме как путем импичмента. Об этом в пятницу сообщила депутат украинского парламента, представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

"Янукович В. Ф. подал в Окружной административный суд Киева еще один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента", - написала она в своем Telegram-канале.

По данным Совгири, суд уже открыл дело и назначил его к рассмотрению в упрощенном порядке - без вызова сторон и проведения судебного заседания. "То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - отметила депутат.

Она напомнила, что Рада отстранила Януковича от должности президента, приняв соответствующий закон. "Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном суде Украины (КСУ), однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден суду", - добавила Совгиря.

Нынешний иск Януковича стал его вторым обращением в суд относительно решения Рады отстранить его от власти. Окружной административный суд Киева 30 декабря 2021 года открыл дело по иску экс-президента к парламенту "в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины", как ранее сообщала Совгиря. Рассмотрение этого дела с вызовом сторон назначено на 16 февраля.

Отстранение Януковича

В конце 2013 года в центре Киева начались акции протеста, организаторы которых обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. В ходе многомесячного митинга радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре столицы, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка. Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. Погибло около сотни человек, жертвы были и среди протестующих, и среди бойцов спецподразделения "Беркут".

Протестующие требовали отставки Януковича. В ночь на 22 февраля они захватили правительственный квартал, и Янукович вынужденно покинул Киев. Рада же приняла постановление, в котором заявила, что Янукович "самоустранился от осуществления конституционных полномочий", хотя сам глава государства заявлял, что не намерен подавать в отставку. Таким образом, в стране произошел государственный переворот.