МИД Британии заявил о плодотворных переговорах с ЕС по протоколу по Северной Ирландии

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс провела встречу с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем, на которой обсуждался вопрос реализации протокола по Северной Ирландии, который был подписан в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза. Как сообщило в пятницу британское внешнеполитическое ведомство, двухдневные переговоры состоялись в особняке Чивнинг-хаус, расположенном в английском графстве Кент к югу от Лондона.

"Встреча прошла в сердечной атмосфере. Они согласились с тем, что чиновники [более низкого уровня] проведут на следующей неделе интенсивные переговоры, а сами высшие должностные лица встретятся снова 24 января. Мы разделяем желание [добиться] положительных отношений между Великобританией и ЕС, объединенных общей верой в свободу и демократию", - сказано в заявлении МИД Великобритании.

"Я хочу [найти] согласованное решение [по вопросу североирландского протокола]. Полагаю, что необходимо заключить соответствующую сделку", - отметила Трасс в беседе с журналистами после переговоров. Она также намекнула, что в случае отсутствия прогресса в диалоге с ЕС британское правительство может применить статью 16 упомянутого протокола, которая позволяет и Лондону, и Брюсселю в одностороннем порядке использовать меры, необходимые для того, чтобы избежать серьезных негативных последствий для экономики, общества или окружающей среды в Ольстере. Шефчович по итогам дискуссий заявил, что надеется на разрешение возникших разногласий в скором времени.

Состоявшиеся в четверг и пятницу переговоры с Шефчовичем стали первыми для Трасс в качестве главного переговорщика с ЕС по североирландскому протоколу. Ранее дискуссию с замглавы ЕК по этому вопросу вел представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост, который в конце декабря покинул свой пост. Причиной отставки было названо недовольство Фроста новыми коронавирусными ограничениями, введенными кабинетом Джонсона, а также повышением налога на социальное страхование.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства положениями протокола со стороны лоялистов, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр региона Арлин Фостер в июне была вынуждена подать в отставку. В начале апреля прошлого года в ряде городов Северной Ирландии прошли акции протеста против протокола, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией.