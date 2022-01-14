Экс-министру обороны Дании предъявили обвинение в разглашении государственной тайны

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Бывший министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен подозревается в разглашении государственной тайны. Ему предъявлено обвинение по статье 109 уголовного кодекса, где речь идет о раскрытии или передаче информации о секретных переговорах, обсуждениях или государственных решениях, от которых зависят безопасность или отношения государства с иностранными державами и которые могут затрагивать существенные общественно-экономические интересы за рубежом.

"Я могу подтвердить, что мне предъявлено обвинение по статье 109 уголовного кодекса за нарушение границ моей свободы выражения мнений, - написал бывший министр в пятницу в своем заявлении по этому поводу. - Я высказался как депутат по политическому вопросу, и сейчас мне больше нечего добавить". Он подчеркнул, что не мог и подумать, чтобы сознательно причинить вред Дании и ее интересам.

Йорт Фредериксен несколько раз подтверждал факт сотрудничества Дании и США в прослушивании и снятии информации с кабелей, проложенных через территорию Дании. Пока неизвестно, о какой именно раскрытой им информации идет речь. Наказание по предъявленной бывшему министру статье предусматривает тюремное заключение сроком до 12 лет. Если злой умысел отсутствует и речь идет о халатности, то виновный может быть приговорен к штрафу или тюремному сроку до трех лет.

Утечка информации

10 января стало известно, что один из задержанных в декабре в Дании по делу об утечке информации из спецслужб - это 54-летний глава разведслужбы Минобороны Ларс Финнсен. 9 декабря полиция безопасности (PET) совместно с полицией арестовала четырех человек и провела обыски по разным адресам. Подозреваемые - нынешние и бывшие сотрудники двух спецслужб. Им предъявлено обвинение в нарушении параграфа 109 уголовного кодекса, п. 1 - необоснованном раскрытии секретной информации спецслужб.

В начале лета 2021 года несколько СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Der Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями. Выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону Ангелы Меркель, когда она занимала пост канцлера.

В ноябре 2021 года также стало известно о фактах шпионажа со стороны АНБ на шведских оборонных предприятиях: слежка велась с американской базы в Дании. Интерес для разведки представляли шведская компания Saab и датский концерн Terma. По данным журналистов, АНБ обеспечило себе доступ к оптоволоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, что позволило отслеживать трафик данных Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, датских политических институтов и шведских военных. По некоторым данным, одним из объектов шпионажа являлась программа шведского многоцелевого истребителя четвертого поколения Gripen.