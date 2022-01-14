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Глава офиса Зеленского заявил, что Украина "абсолютно готова" стать членом НАТО

Глава офиса Зеленского заявил, что Украина "абсолютно готова" стать членом НАТО.

Отношения России и НАТО
Боррель: ЕС решил усилить координацию с США, НАТО и в рамках ОБСЕ
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