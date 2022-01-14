Финляндия не обсуждает с НАТО вступление в альянс

ХЕЛЬСИНКИ, 14 января. /ТАСС/. Финляндия в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации. Об этом заявил в пятницу глава финского МИД Пекка Хаависто, сообщила газета Ilta-Sanomat.

"Финляндия не обсуждает с НАТО вступление [в организацию]", - сказал он. По его словам, сейчас такой проект не планируется и "финская политика безопасности остается неизменной".

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё указывал, что курс его страны в сфере внешней политики и политики безопасности остается стабильным, это касается и сохранения возможности подать заявку на присоединение к НАТО, что обозначено также в политической повестке финского правительства. В своей новогодней речи финский лидер отмечал, что требования по гарантиям безопасности, которые Россия в декабре выставила к США и НАТО, "противоречат европейскому порядку безопасности". Он также подчеркивал, что Финляндия "сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама".