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Пентагон пока не может сказать, кто стоит за кибератакой на Украину

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Пентагон пока не может с определенностью сказать, кто стоит за кибератакой на украинские правительственные сайты. Об этом заявил в пятницу на брифинге пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.

"Мы пока не находимся в позиции, чтобы приписать их (кибератаки - прим. ТАСС) кому-то", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов возложил на Россию ответственность за кибератаки на сайты украинского правительства.

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