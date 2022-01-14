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Протесты в Казахстане
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Генсек ОДКБ заявил, что ввод миротворческой миссии в Казахстан был очень своевременным

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ввод миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан был очень своевременным, запрос на оказание помощи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева соответствовал сложившейся в стране ситуации. Об этом заявил в пятницу генсек организации Станислав Зась в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ввод (миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан - прим. ТАСС) был очень своевременный, я считаю, что вот то обращение президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевича Токаева за оказанием помощи к ОДКБ, оно абсолютно соответствовало той ситуации, сложной ситуации, которая складывалась в Казахстане в тот день", - сказал он.

Миссия ОДКБ не несла никакого вмешательства во внутренние дела Казахстана - генсек организации.

Запроса на участие контингента ОДКБ в операциях в горячих точках в Казахстане не было - генсек организации.

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