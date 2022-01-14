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СМИ: пауза для переговорщиков не означает отмены раунда переговоров по иранскому атому

Агентство IRNA сообщило, что "пока главные переговорщики будут консультироваться у себя на родине, в Вене без перерыва продолжатся контакты между экспертами от стран - участниц переговоров"

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Временное возвращение главных переговорщиков из Вены в свои столицы не означает приостановки восьмого раунда контактов по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в пятницу сообщает агентство IRNA.

Пока главные переговорщики будут консультироваться у себя на родине, в Вене без перерыва продолжатся контакты между экспертами от стран - участниц переговоров. При этом Иран отмечает, что время до достижения окончательного соглашения может сократиться, если другие стороны проявят готовность снять санкции с Тегерана и серьезно воспримут предлагаемые им механизмы для отмены этих ограничений.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой близкий к переговорам источник, между США и Ираном остается большое количество нерешенных вопросов, которые стороны пытаются урегулировать путем непрямых переговоров. Однако переговоры, по выражению источника, все же идут в верном направлении.

Телеканал Al Mayadeen сообщает, что разногласия, обсуждаемые в ходе нынешнего раунда переговоров, ограничивались рядом моментов, в том числе гарантиями, которые требует Иран и предоставлением ему времени, чтобы убедиться в отмене санкций в случае достижения окончательного соглашения.

3 января в австрийской столице возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.

По итогам пятничной дискуссии было решено предоставить главным переговорщикам двое суток на консультации на родине. После этого переговоры должны будут продолжиться.

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