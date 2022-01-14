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Олимпиада-2022 в Пекине

Дания не будет отправлять официальную делегацию на Олимпиаду в Пекине

Министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд напомнил, что власти давно обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Дания отказалась отправлять официальную делегацию на Олимпийские игры в Пекине в связи с ситуацией с правами человека в Китае. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министра иностранных дел королевства Еппе Куфуда.

"Правительство приняло решение не участвовать в зимних Олимпийских играх в Китае. Ни для кого не секрет, что мы в Дании очень обеспокоены ситуацией с правами человека в КНР", - говорится в заявлении Куфуда, которое имеется в распоряжении агентства.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил союзников о своих планах, позже официально инициативу США поддержали Австралия и Великобритания. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.

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ДанияКитайОлимпиада-2022 в Пекине
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