Силы территориальной обороны в украинском приграничье 15 января получат оружие

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Силы территориальной обороны (СТО) Украины 15 января должны получить оружие в приграничных областях, а до февраля - по всей стране. Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Завтра (15 января - прим. ТАСС) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим силами территориальной обороны, он мне подтвердил то, что я сейчас говорю", - сказал депутат в эфире канала "Эспресо".

По его словам, сейчас военно-политическое руководство "разрабатывает план действий на любой непредсказуемый случай". "К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался", - сказал Вениславский.

Силы территориальной обороны находятся в стадии формирования и комплектации и пока не имеют оружия.

1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. В этот день также был назначен командующим Силами терробороны генерал Юрий Галушкин. Формирование подразделений СТО планируется завершить к 15 февраля 2022 года. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к выполнению других задач. Предполагается, что в СТО будут входить военнослужащие, которые постоянно будут ходить на службу и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных, гражданских должностях.

Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов терробороны проходят в свободное от работы время. На службу в подразделениях терробороны также могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности.