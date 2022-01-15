Госсекретарь США в разговоре с главой МИД Республики Корея осудил пуски ракет КНДР

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого глава американской дипломатии выступил с осуждением ракетных запусков, произведенных КНДР. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен осудил недавние пуски баллистических ракет КНДР, которые нарушали несколько резолюций Совета Безопасности ООН", - сказано в тексте.

Прайс добавил, что главы внешнеполитических ведомств "также обсудили сотрудничество с целью достижения полной денуклеаризации и устойчивого мира на Корейском полуострове".

В Госдепартаменте США ранее заявили, что осуществленный Пхеньяном в пятницу запуск ракеты создал угрозу для соседних с КНДР государств. В США отметили, что приверженность Вашингтона обороне Республики Корея и Японии "остается непоколебимой".

Береговая охрана Японии 14 января проинформировала о том, что КНДР совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. В свою очередь Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР двух предположительно баллистических ракет из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. По данным агентства Рёнхап, ракеты пролетели около 430 км, высота полета в наивысшей точке составила 36 км.