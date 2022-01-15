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Протесты в Казахстане

Токаев поручил установить точное число погибших в результате беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана также подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий

НУР-СУЛТАН, 15 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в субботу совещание с руководством силовых структур, в ходе которого поручил установить точное число жертв беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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"По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях", - говорится в сообщении.

Президенту рассказали о ходе досудебного расследования событий, произошедших в нескольких регионах в первой декаде января, результатах проведенных специальных операций, а также о других мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

"Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, президент также подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий.

Теги
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