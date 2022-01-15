Оппозиция в Раде заявила, что Киев врет, поясняя стремление в НАТО Донбассом

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Попытки властей Украины объяснить стремление в НАТО обострением отношений с Россией после 2014 года представляют собой политическую мистификацию, так как желание Киева попасть в альянс проявилось еще в середине 2000-х годов. Такое мнение в субботу озвучил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Не нужно объяснять наше маниакальное стремление в НАТО российской агрессией в Крыму и в Донбассе. И не нужно врать с высоких трибун о том, что Украина в НАТО - это ответ "майдана" [президенту России Владимиру] Путину. Все совершенно не так", - написал он в Telegram-канале.

Кузьмин привел слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в контексте требований России прекратить расширение военно-политического блока на восток, подчеркнул, что заявку на вступление Украина подала еще в 2008 году. "И такое решение альянс одобрил, только вот дату присоединения Украины до сих пор не определил. Другими словами, конфликт Украины и России вызван как раз попытками Украины стать частью НАТО в самом "подбрюшье" России, а вовсе не "майданом", как нам пытаются рассказать всякие политические мистификаторы", - заключил депутат.

В 2008 году Украиной руководил президент Виктор Ющенко, который пришел к власти на волне так называемого оранжевого майдана. Его политическая платформа, в отличие от всех предшественников, строилась на открытой антироссийской риторике и резких евроатлантических устремлениях. Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. Однако Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что путь в НАТО представляется ему единственным вариантом для окончания конфликта в Донбассе. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу обратил внимание, что Запад, отправляя инструкторов и вооружение, искушает Киев силовым способом решить внутриукраинский конфликт в Донбассе. Он подчеркнул, что в этом случае произойдет прямое столкновение натовских военных и русских граждан Украины.