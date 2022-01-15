Нуланд заявила, что кибератака на Украине напоминает "старые добрые российские методы"

"Я не готова в настоящий момент говорить о том, кто причастен [к кибератаке]. Я просто скажу, что это старые добрые российские методы, которые [применялись] по всему миру", - заявила Нуланд в опубликованном в субботу интервью в британской газете Financial Times. Она добавила, что "в прошлом российские сотрудники спецслужб" поступали соответствующим образом для "дестабилизации правительств, проверки собственных возможностей".

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла предшествующей ночью. Временно было недоступно также приложение госуслуг "Дия". В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов возложил ответственность за кибератаки на Россию.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, работу уже возобновили почти все затронутые атакой украинские сайты. Он добавил, что Украина по этой проблеме "тесно сотрудничает с США и Великобританией", и назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку в стране. При этом он не стал говорить том, какая страна может стоять за кибератаками.