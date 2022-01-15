Порошенко планирует новый визит в Европу, несмотря на угрозу ареста на Украине

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко планирует принять участие в заседании межпарламентского Совета НАТО - Украина 24 января, несмотря на угрозу оказаться под арестом после судебного слушания 17 января в Киеве. Об этом в субботу сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"По приглашению Парламентской ассамблеи НАТО пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко планирует 24 января посетить Брюссель для участия в заседании межпарламентского Совета Украина - НАТО", - говорится в сообщении.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить Порошенко повестку, однако он их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию.

В партии Порошенко сообщали, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу". Позднее экс-президент пообещал вернуться на родину 17 января. На этот же день назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство о его аресте. Этот же суд 6 января арестовал имущество Порошенко.