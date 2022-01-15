В НАТО заявили, что могли бы принять в свои ряды Финляндию и Швецию за одну ночь

ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /ТАСС/. Вопрос со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции мог бы решиться быстро, поскольку они соответствуют необходимым для этого требованиям. Такое мнение высказал в субботу финской телекомпании "Юле" бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Если бы Финляндия и Швеция подали заявку на вступление [в НАТО], мы могли бы решить этот вопрос за одну ночь. Вы могли бы стать членами организации уже на следующий день, поскольку вы соответствуете всем требуемым критериям", - считает он.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее также сообщал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. По его словам, они "соответствуют стандартам НАТО практически во всех сферах, у них очень хорошо организованные и управляемые институты обороны и безопасности" и они "очень близки к НАТО во многих аспектах".

В пятницу глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё указывал, что позиция его страны в сфере внешней политики и политики безопасности остается стабильной, это касается и сохранения возможности подать заявку на присоединение к НАТО, что обозначено также в политической повестке финского правительства. В своей новогодней речи финский лидер отмечал, что требования по гарантиям безопасности, которые Россия в декабре выставила к США и НАТО, "противоречат европейскому порядку безопасности". Он также подчеркивал, что Финляндия "сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама".