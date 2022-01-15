США надеются на продолжение диалога с Россией по безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что российская сторона продолжит переговоры в области безопасности. Об этом заявил журналу Newsweek представитель Госдепартамента США, его слова приводятся в материале, опубликованном в субботу на сайте издания.

"Мы надеемся, что переговоры продолжатся, но, если Россия уйдет из переговоров, станет ясно, что они никогда не были готовы к взаимодействию. <...> Во всем этом мы будем тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами", - сказал чиновник.

"Ближайшие дни дадут большее представление о том, искренне ли РФ заинтересована в дипломатии: готовы ли они серьезно и добросовестно вести переговоры или же будут использовать обсуждения в качестве предлога, чтобы заявить, что дипломатия не смогла удовлетворить их интересы", - добавил он.

По его словам, "президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что, если Россия решит следовать [по пути] конфронтации, США и союзники по НАТО нанесут значительный и существенный ущерб российской экономике". Речь идет о применении экономических санкций в отношении РФ. Кроме того, США заявляют о возможности укреплении позиций НАТО на восточном фланге и предоставлении дополнительной военной помощи Киеву в случае эскалации. "Мы готовимся ко всем непредвиденным обстоятельствам, как мы делали это уже на протяжении недель", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.