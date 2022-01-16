Блинкен: США готовы оказать поддержку Королевству Тонга в связи с извержением вулкана

ТАСС, 16 января. Соединенные Штаты готовы оказать необходимую помощь Королевству Тонга в связи с недавним извержением в акватории этой страны подводного вулкана и последовавшими за этим цунами. Об этом в субботу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"[Я] глубоко обеспокоен за жителей Тонга, которые восстанавливаются от последствий извержения вулкана и цунами. США готовы предоставить помощь нашим соседям в тихоокеанском регионе (Королевству Тонга - прим. ТАСС)", - написал Блинкен на своей странице в Twitter.

Как сообщила в субботу новозеландская радиостанция Radio New Zealand, король государства Тонга Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца вместе с жителями столичного квартала Нукуалофа, который был частично затоплен из-за высоких штормовых волн. Отмечается, что жители прибрежных регионов также были эвакуированы, разрушены некоторые дома, повреждены автомобили и инфраструктура.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. По данным геологической службы страны, оно стало крупнейшим с декабря. Это извержение стало причиной небольших цунами по всему побережью Тихого океана.