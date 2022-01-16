Трамп заявил, что иметь дело с США ему было сложнее, чем с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Дональд Трамп считает, что выстраивать отношения с Россией во время его пребывания на посту президента США было легче, чем с собственной страной. Такое мнение он выразил в субботу, выступая перед сторонниками в штате Аризона.

"Меня часто спрашивали, с каким государством сложнее всего иметь дело. <...> С Россией? Может, это был Китай или, возможно, КНДР? Это Иран? - сказал экс-президент. - Я отвечал: "Нет. Самой сложной страной, с которой я имел дело, были Соединенные Штаты Америки". "У нас есть некоторые сумасшедшие люди", - отметил он. По словам Трампа, эти личности фабрикуют ложный тезис "Россия, Россия, Россия", пытаясь возложить ответственность за все и вся на Москву. "Все сфабриковано", - подчеркнул он.

"Действительно, сложнее всего не с Россией или Китаем, а с США. Это позор", - добавил бывший глава государства.