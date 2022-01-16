Вице-премьер правительства Ливии направится с визитом в Россию 18 января

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Хусейн аль-Гатрани направится с визитом в Россию 18 января. Об этом сообщил в воскресенье ливийский телеканал Libya Al Ahrar со ссылкой на политика.

Ранее в пресс-службе ПНЕ проинформировали, что поездка аль-Гатрани в Россию пройдет с 16 по 20 января, однако визит был отложен. Как ожидается, на переговорах с российским руководством вице-премьер намерен обсудить вывод иностранных войск и наемников из Ливии, а также ситуацию вокруг отсрочки президентских и парламентских выборов. Как ожидается, во время поездки его будут сопровождать министр нефти и газа Мухаммед Аун, министр здравоохранения Али Мухаммед аз-Зинати и министр планирования Камель аль-Хасси.

Помимо этого, по данным новостного портала Libya Observer, 17 января по приглашению МИД РФ Москву посетит специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс.

22 декабря 2021 года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе голосования, которое было намечено на 24 декабря, и рекомендовала Палате представителей (парламенту) провести первый тур выборов главы государства через месяц - 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках должны принять именно законодатели. Однако депутаты не согласились с инициативой избиркома об отсрочке выборов всего на один месяц "по соображениям безопасности". Новую дату их проведения они до сих пор не предложили.