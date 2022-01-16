Порошенко допустил, что власти Украины могут посадить самолет с ним в другом аэропорту

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко допустил, что власти страны в понедельник могут посадить борт из Варшавы, которым он планирует вернуться на родину, не в киевском аэропорту Жуляны, а в каком-нибудь другом. Об этом Порошенко заявил в воскресенье на брифинге в польской столице, который транслировался на странице политика в Facebook.

"Да, могут [посадить борт не в Жулянах]. Но очень надеюсь, что этого не произойдет", - сказал он. Порошенко считает, что украинские власти сейчас "очень внимательно изучают опыт", связанный с задержанием в Минске Романа Протасевича - одного из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Протасевич был задержан 23 мая 2021 года после посадки в Минске в связи с ложным сообщением о минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.

Ранее Порошенко сообщил, что прилетит в Киев 17 января рейсом компании Wizz Air из Варшавы. На этот же день назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство об аресте Порошенко. Этот же суд 6 января арестовал имущество экс-президента. Порошенко подтвердил, что намерен прибыть на это заседание, однако выразил уверенность, что его не арестуют, поскольку для этого нет законных оснований. Однако если же это все же произойдет, считает он, то это нанесет вред, прежде всего, президенту Владимиру Зеленскому. Порошенко сообщил, что у него нет собранного "тревожного чемоданчика" на случай ареста. "Не собрал, не собираю и собирать не буду", - сказал в этой связи политик.

Пятый президент Украины также извинился перед посетителями аэропорта Жуляны. По его мнению, в понедельник утром у пассажиров могут возникнуть трудности со своевременным доступом к воздушной гавани. Порошенко предположил, что это может произойти из-за действий украинских властей, которые готовятся принять специальные меры в ожидании его прилета.

Бывший президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить Порошенко повестку, однако он их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию. В партии Порошенко сообщали, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".