{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дания выделила €22 млн на поддержку Украины

Средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Правительство Дании приняло решение выделить €22 млн на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Программа направлена "на укрепление устойчивости" и способности страны "справляться с серьезными последствиями продолжающегося конфликта на востоке Украины", говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе МИД.

"В настоящее время Украине угрожает <...> наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы, - утверждает в сообщении министр иностранных дел Еппе Куфуд, который "только что посетил линию соприкосновения". - Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость".

Средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. €10,75 млн вносит МИД Дании, €11,3 млн - Минобороны.

"Мы должны поддерживать Украину и ее право быть самостоятельной демократической страной. Вот почему сейчас мы усиливаем наш вклад в реформирование украинских сил безопасности. Мы также увеличиваем наш вклад в военную подготовку Украины и нашу помощь в приведении украинских военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО", - прокомментировала министр обороны Трине Брамсен.

Теги
УкраинаДания
Пандемия COVID-19
Французский парламент одобрил в окончательном чтении законопроект о вакцинном пропуске
В поддержку законопроекта высказались 215 депутатов, против проголосовали 58
Читать полностью