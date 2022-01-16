Дания выделила €22 млн на поддержку Украины

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Правительство Дании приняло решение выделить €22 млн на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Программа направлена "на укрепление устойчивости" и способности страны "справляться с серьезными последствиями продолжающегося конфликта на востоке Украины", говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе МИД.

"В настоящее время Украине угрожает <...> наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы, - утверждает в сообщении министр иностранных дел Еппе Куфуд, который "только что посетил линию соприкосновения". - Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость".

Средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. €10,75 млн вносит МИД Дании, €11,3 млн - Минобороны.

"Мы должны поддерживать Украину и ее право быть самостоятельной демократической страной. Вот почему сейчас мы усиливаем наш вклад в реформирование украинских сил безопасности. Мы также увеличиваем наш вклад в военную подготовку Украины и нашу помощь в приведении украинских военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО", - прокомментировала министр обороны Трине Брамсен.