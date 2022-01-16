Глава МИД Канады посетит Киев 17-18 января

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время визита на Украину 17-18 января обсудит с украинским коллегой Дмитрием Кулебой вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил в воскресенье МИД Украины.

"Главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры, ключевыми темами которых станут противодействие российской агрессии, консолидация дальнейших шагов по сдерживанию РФ, укрепление сектора безопасности Украины", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook ведомства. Другими темами будут сотрудничество в торговой, экономической, образовательной, визово-миграционной и иных сферах.

Ожидается, что 18 января Кулеба и Жоли проведут совместную пресс-конференцию.