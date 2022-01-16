Земан намерен обсуждать внешнеполитические вопросы только с премьером Чехии

ПРАГА, 16 января. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан до завершения своего второго пятилетнего мандата на посту главы государства, который истекает в марте 2023 года, намерен обсуждать вопросы внешней политики только с премьер-министром страны Петром Фиалой без участия руководителей национального парламента и главы МИД.

"О внешней политике [Чехии] буду говорить только [на встречах] с премьером Петром Фиалой", - отметил президент в воскресенье в интервью радиостанции Frekvence 1. По его словам, другие находящиеся во власти политики, включая главу МИД Яна Липавского, являются недостаточно подготовленными для обсуждения столь серьезной темы.

Земан, в частности, подверг резкой критике председателя нижней палаты чешского парламента Маркету Пекарову-Адамову за ее недавний призыв к венгерским избирателям избавиться на выборах от премьер-министра Виктора Орбана. Данное заявление спикера, по мнению президента, стало "грубым вмешательством во внутренние дела дружественного государства".

"Венгерская оппозиция складывается из расистских и антисемитских группировок", - сказал Земан, добавив, что разговоры о внешней политике с Пекаровой-Адамовой "были бы простой тратой времени".

Касаясь недавних событий в Казахстане, он сравнил участников беспорядков в этой стране с активистами спонтанного протестного движения "желтых жилетов" во Франции, появившегося в конце 2018 года. "В обоих случаях импульсом для демонстраций было повышение цен на автомобильное топливо или энергию", - сказал президент.

Глава государства также сообщил о значительном улучшении своего здоровья. Он начал вставать с инвалидного кресла, на котором передвигается. "Я вновь начал ходить. В одной руке у меня трость, а телохранитель держит меня за правую руку. Я рад, что могу сделать пару шагов", - отметил 77-летний глава Пражского града.