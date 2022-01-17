В Японии заявили, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. КНДР в понедельник произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Отмечается, что ракета упала в воду. Ведомство предупреждает находящиеся в этом районе рыболовные суда о возможной опасности, а также о том, чтобы они не приближались к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Южнокорейские военные, как сообщает агентство Рёнхап, в свою очередь проинформировали о запуске неопознанного снаряда.

Это уже четвертый запуск, осуществленный КНДР с начала 2022 года.