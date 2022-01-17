Первый Ил-76 с очередной группой миротворцев РФ прибыл из Алма-Аты на аэродром Чкаловский

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первый Ил-76 из числа вылетевших в ночь на понедельник из Алма-Аты самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с российскими миротворцами ОДКБ прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский, говорится в сообщении Минобороны РФ.

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"Сегодня первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский", - передается в сообщении.

По прибытии самолетов на аэродром личный состав осуществит разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Также в понедельник военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром Восточный в Ульяновской области.