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Протесты в Казахстане
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Первый Ил-76 с очередной группой миротворцев РФ прибыл из Алма-Аты на аэродром Чкаловский

Личный состав разгрузит вооружения, военную технику, имущество и совершит марш в пункт постоянной дислокации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Первый Ил-76 из числа вылетевших в ночь на понедельник из Алма-Аты самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с российскими миротворцами ОДКБ прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский, говорится в сообщении Минобороны РФ.

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"Сегодня первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский", - передается в сообщении.

По прибытии самолетов на аэродром личный состав осуществит разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Также в понедельник военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром Восточный в Ульяновской области.

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