В Армении заявили о готовности открыть границу с Турцией без предусловий

ЕРЕВАН, 17 января. /ТАСС/. Армения готова без предварительных условий начать урегулирование отношений с Турцией и открыть границу. Об этом на заседании парламента в понедельник заявил его вице-спикер Акоп Аршакян.

"Наша позиция не изменилась. Армения готова открыть границы и начать с Турцией урегулирование отношений без предусловий. Это исходит из интересов Армении и армянского народа", - заявил Аршакян.

14 января в Москве при посредничестве замглавы МИД РФ Андрея Руденко состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по урегулированию отношений. Они договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкосновения.

В 1993 году Турция в одностороннем порядке закрыла воздушную и наземную границы с Арменией. Воздушная граница была открыта в 1995 году под давлением международного сообщества. Для открытия сухопутной границы и установления дипломатических отношений Турция выдвигает ряд неприемлемых для Еревана условий, в частности отказ от международного признания геноцида армян.

В 2008 году начался новый этап нормализации армяно-турецких отношений. 10 октября 2009 года министры иностранных дел двух стран в Цюрихе подписали протоколы "Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Турция" и "О развитии отношений между Республикой Армения и Республикой Турция". Однако после Турция обусловила их ратификацию урегулированием конфликта вокруг Нагорного Карабаха. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования в 2021 году. Спецпредставителем Анкары стал бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, Ереван представляет заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.