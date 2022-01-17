Премьер-министр Хорватии пригласил Путина и Мишустина посетить страну

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить республику президенту России Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Хорватии Гордан Радман на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Радман добавил, что приглашения посетить Хорватию также получили министр внутренних дел РФ и глава российского Минюста. Глава МИД республики высоко оценил отношения между двумя странами, на фоне чего "можно открыто говорить о возможности встречи на высоком уровне".

"Мы можем говорить о развитии туризма, культуры, экономики, связи в этих областях между нашими странами", - сказал он.

Радман также поблагодарил РФ за поддержку независимости Хорватии, отметив конструктивную роль Москвы в построении отношений между двум странами. "Хорватия на протяжении этих 30 лет добилась больших достижений, и Россия, когда это было необходимо, всегда была с нами. И я бы хотел еще раз поблагодарить Российскую Федерацию за конструктивную роль в развитии наших отношений", - сказал министр.