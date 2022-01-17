Экс-главу Минэнерго Украины объявили в розыск по делу о поставках угля из Донбасса

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин, подозреваемый по делу о поставках угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, объявлен в международный розыск. Об этом в понедельник на брифинге сообщила советник по вопросам коммуникации Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

"Демчишин в международном розыске. Место его место пребывания устанавливается", - сказала она, не приведя подробностей.

В декабре 2021 года Печерский районный суд Киева разрешил следствию задержать Демчишина по уголовному делу о содействии терроризму за организацию поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. По данным следствия, после назначения в декабре 2014 года на должность министра подозреваемый был "привлечен высшим политическим руководством государства" к заключению соглашений на поставку угля с этих территорий.

Демчишин возглавлял Минэнерго Украины с 2014 по 2016 год. По данным Государственной пограничной службы, по состоянию на 19 ноября Демчишин находился за пределами Украины.