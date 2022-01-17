Белоруссия и РФ проведут внезапную проверку сил реагирования Союзного государства

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Белоруссия и РФ перед учениями, запланированными на февраль, проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии - начальник главного оперативного управления Павел Муравейко.

По его словам, наращивание воинского контингента у белорусских границ вызывает опасения и требует объективной ответной реакции. "Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, - сказал Муравейко, слова которого приводит агентство БелТА. - На завершающем этапе данного мероприятия пройдет учение. Уже известно название - "Союзная решимость - 2022".

Муравейко обратил внимание на продолжающуюся милитаризацию европейских стран, отметив, что численности натовского контингента хватит, чтобы спровоцировать и развязать любой международный конфликт. "Кроме того, сегодня продолжается резонансная провокация, вызванная так называемым миграционным кризисом, - отметил замначальника Генерального штаба. - В Польше развернуто более 20 тыс. военнослужащих, из них 15 тыс. - это представители сухопутных войск, в Прибалтике - более 12 тыс. военнослужащих, это представители армии, полиции, пограничной службы".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник утвердил замысел совместных оперативных учений Вооруженных сил Белоруссии и России. Начало запланировано на февраль. Учения пройдут на западных и южных границах республики.