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Кризис на Украине
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Кабмин Германии надеется на скорые переговоры в "нормандском формате"

Представитель правительства ФРГ не уточнил, когда и где могут состояться контакты

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Германия выступает за то, чтобы работа в "нормандском формате" стала более интенсивной, надеется на скорые переговоры. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил, что ранее были контакты на уровне советников в узких форматах. В частности, внешнеполитические советники лидеров ФРГ и Франции Йенс Плётнер и Эмманюэль Бонн встречались в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Плётнер также посещал Москву для беседы с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. "Мы надеемся, что эти переговоры продолжатся и что мы скоро сможем провести переговоры на более высоком уровне в "нормандском формате", - сказал представитель кабмина, не уточнив, когда и где могут состояться контакты.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на торжествах по случаю 70-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

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