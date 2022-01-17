Глава МИД Украины заявил, что Киев не планирует наступление на Донбасс

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Власти Украины не планируют наступление на территории неподконтрольных Киеву республик Донбасса и надеются, что страны Запада помогут добиться дипломатического решения конфликта. С таким утверждением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своей колонке для газеты Le Figaro, опубликованной в понедельник.

"Украина никогда не планировала и не планирует начинать военное наступление в Донбассе. Наоборот, с Францией и Германией в качестве посредников мы весь 2021 год потратили на поиск политико-дипломатических решений на основе минских договоренностей", - написал он.

Украинский министр призвал Россию продолжать дискуссию в уже существующих форматах и выразил обеспокоенность наличием близ украинской границы на территории РФ большого количества российских военнослужащих. Кулеба также высказал мнение, что "ужесточение политики Франции в отношении Москвы коренным образом изменит расчеты Кремля".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.