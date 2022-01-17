{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Глава МИД Украины заявил, что Киев не планирует наступление на Донбасс

Дмитрий Кулеба выразил надежду, что страны Запада помогут добиться дипломатического решения конфликта

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Власти Украины не планируют наступление на территории неподконтрольных Киеву республик Донбасса и надеются, что страны Запада помогут добиться дипломатического решения конфликта. С таким утверждением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своей колонке для газеты Le Figaro, опубликованной в понедельник.

"Украина никогда не планировала и не планирует начинать военное наступление в Донбассе. Наоборот, с Францией и Германией в качестве посредников мы весь 2021 год потратили на поиск политико-дипломатических решений на основе минских договоренностей", - написал он.

Украинский министр призвал Россию продолжать дискуссию в уже существующих форматах и выразил обеспокоенность наличием близ украинской границы на территории РФ большого количества российских военнослужащих. Кулеба также высказал мнение, что "ужесточение политики Франции в отношении Москвы коренным образом изменит расчеты Кремля".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеКулеба, Дмитрий Иванович
Кандидат в президенты Южной Кореи снова выступил в поддержку концепции превентивного удара
Юн Сок Ёль заявил, что продолжающиеся ракетные пуски КНДР представляют угрозу безопасности Республики Корея
Читать полностью